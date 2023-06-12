Politika

İsveç, uyuşturucu kaçakçılığı hükümlüsünü Türkiye'ye iade ediyor

İsveç basınında yer alan haberlere göre, İsveç hükümeti, Türkiye'de 2013'te uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen ve beş yıldır İsveç'te yaşayan bir kişiyi Türkiye'ye iade etme kararı aldı.
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HABER MERKEZİ

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Eşref Ahmed, "İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesine, 12 Haziran'da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı" ifadelerini kullandı.

Aftonbladet gazetesindeki habere göre, 35 yaşındaki erkek ifadesinde HDP'li olduğunu belirtmiş ve sosyal medya hesaplarında PKK'yi savunan gönderiler paylaştığı için Türkiye hükümetinin iadesini istediğini dile getirmişti.

Ancak İsveç makamlarının konuya ilişkin Türkiye makamlarıyla yaptığı resmi yazışmalarda söz konusu kişinin hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” veya “Cumhurbaşkanına hakaret” gibi suçlardan soruşturma ya da hüküm bulunmadığı ortaya çıktı.

İadesi yönünde karar verilen kişi, 2013'te “içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı” gerekçesiyle Türkiye'de dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e giden şahıs, Türkiye savcılığının talebi üzerine Ağustos 2022'de bu ülkede tutuklanmıştı.

Sınır dışı işleminin yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. 

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