Politika

KDP-S’nin Erbil’deki 12. kongresi sona erdi

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) önceki gün başkent Erbil’de başlayan 12. kongresi sona erdi.
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kürdistan KDP-S Erbil Kongre Rojava

ERBİL (K24)

KDP-S’nin 12. kongresi, Rojava’daki güvenlik durumu nedeniyle başkent Erbil’de gerçekleşti.

Önceki gün başlayan ve bugün sona eren kongrede 26 merkez komite üyesi seçildi.

Merkez komitenin prosedürlerini kısa sürede tamamlanacağını bildiren KDP-S, genel sekreter ve politbüro seçimlerinin yapılmasını kararlaştırdı.

Bu arada Başkan Mesud Barzani, KDP-S’nin Erbil’deki kongresine katılarak konuşma yapmıştı.

Başkan Barzani, kongrenin başarılı geçmesini ve halkın taleplerini karşılamasını temenni ederek, KDP-S’nin Eylül ve Mayıs devrimlerindeki rolüne de övgüde bulunmuştu.

Roj Peşmergeleri’nin DAİŞ'e karşı mücadelede gösterdiği çabayı da takdirle karşıladıklarını belirten Başkan Barzani, “Size, geçmişte ve günümüzde halkımızın kurtuluş hareketinde önemli rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Dirençli halkımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Yerinden edilenlere ve burada evlerinde olanlara selam olsun” demişti.

Rojavalı Kürtlerin, babalarının ve dedelerinin topraklarına dönmeleri ve zorluklara birlik içinde göğüs germeleri için bir ortam yaratılacağını umduğunu söyleyen Başkan Barzani, “Suriye'de olayların başladığı 2011 yılından bu yana birlik olmanız ve istediğiniz kararı almanız için size sürekli destek olduk" ifadelerini kullanmıştı.

1957’de kurulan KDP-S, Rojava’nın en büyük siyasi partilerinden biri.

 

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