Neçirvan Barzani, Ürdün Sağlık Bakanı’nı kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Ürdünlü heyetle görüşmesinde Erbil’de düzenlenen Kürdistan-Ürdün Sağlık Haftası Forumu’nun çalışmalarının değerlendirildiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak sağlık bakanlarının da hazır bulunduğu görüşmede Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak sağlık bakanlıklarıyla işbirliğinden ötürü Ürdün Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın Ürdün’ün sağlık ve eğitim alanlarındaki tecrübesinden istifade edebileceğini bildirdi.