ABD’li üst düzey iş heyeti Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

ERBİL (K24)

Üst düzey bir ABD’li iş heyetinin önümüzdeki haftanın başında Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceği bildirildi.

K24’e konuşan ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan üst düzey bir yetkili, ABD’li heyetin ziyaretinin 3 gün süreceğini ve tarım sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlere yatırımın görüşüleceğini belirtti.

Söz konusu yetkili, heyetin ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret seviyesini artırmayı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinin yanı sıra işadamlarıyla ABD şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ne gelişini görüşmeyi amaçladığını ifade etti.

Heyetin Kürdistan Bölgesi'ne yaptığı ziyaretin mesajının, Kürdistan Bölgesi'nin teknoloji, tarım ve istihdam yaratma alanlarında ABD yatırımı ve ticareti için iyi bir yer olduğu olduğunu kaydeden yetkili, ABD’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin gelir çeşitliğini arttırma kapsamında gerçekleştirdiği reformları desteklediğini bildirdi.

Yenilenebilir enerji alanında ikili koordinasyonun sürdüğünü belirten yetkili, güneş enerjisi sektöründe ABD şirketleri ile Kürdistan Bölgesi arasında çeşitli çabaların olduğunu söyledi.

Heyetin, Erbil’in yanı sıra Süleymaniye’yi de ziyaret edeceği belirtildi.