Politika

Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına tedbir talebi

Yargıtay, HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek AYM'den 400 milyon TL'lik hazine yardımına tedbir konulmasını istedi.
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türkiye Yargıtay AYM HDP

HABER MERKEZİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmamasını gerekçe göstererek HDP’ye fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Başsavcılık, söz konusu yardımın harcanan kısmının parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daha önce HDP'nin hazine yardımına bloke koyulmasını talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi, hazine yardımına geçici olarak bloke koymuştu. 1 ay sonra geçici bloke kararı kaldırılmıştı.

 

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