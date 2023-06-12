İletişim Başkanlığı: Hakan Fidan’ın PKK’lı yeğeni yok

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından “Dezenformasyon Bülteni” yayımlandı.

Söz konusu bültende, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili, ‘Fark sadece 2 puan’ şeklindeki iddiası doğru değildir" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Resmi sonuçlara göre, seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 49,52’sine tekabül eden 27 milyon 133 bin 849 oy almıştır. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 44,88’ine tekabül eden 24 milyon 595 bin 178 oy almıştır. 14 Mayıs’taki seçimlerde aradaki fark yüzde iki değil, yüzde 4,64’tür. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam geçerli oyların yüzde 52,18’ine tekabül eden 27 milyon 834 bin 589 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kılıçdaroğlu ise toplam geçerli oyların yüzde 47,82’sine tekabül eden 25 milyon 504 bin 724 oy almıştır. İkinci tur seçimlerinde de fark yine toplam geçerli oyların yüzde 4,36’sıdır.”

HAKAN FİDAN’LA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bültende, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ilgili şu ifadelere yer verildi:

"'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Yeğeni Egid Zilan, PKK Üyesidir' iddiası FETÖ’nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yeğeni Egid Zilan, PKK üyesidir' iddiası doğru değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın böyle bir yeğeni yoktur. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz."

ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili iddialara da değinen İletişim Başkanlığı, şu hususları ifade etti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili asılsız iddialarla kamuoyunu manipüle etmeye çalışanlara itibar etmeyiniz.”