Neçirvan Barzani: Kürdistan Bölgesi memur maaşı ödemeleri siyasi nedenlerle ertelenmemeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak bütçesinin parlamentoda onaylanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Irak’ın üç yıllık bütçesinin kabul edilmesini olumlu karşılıyoruz. Bunun, ekonomik kalkınma, siyasi istikrar ve yatırım için iyi bir zemin oluşturmasını umuyoruz. Vatandaşların çıkarları ve Irak halkının eşitliği için dürüstçe çalışan saygın şahsiyetleri tebrik ediyoruz” dedi.

Bazı parlamenterlerin Kürdistan Bölgesi ve tartışmalı bölgelerin haklarının aleyhine sergilediği davranışların üzüntü verici olduğunu söyleyen Neçirvan Barzani, “Yaşananlar, Devleti Yönetme Koalisyonu’nun siyasi anlaşmasının temellerine uygun düşmemektedir ve bu tür faaliyetler Irak’ın siyasi sürecine, durumuna ve geleceğine hizmet etmemektedir” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, “Bütçe yasası adil bir şekilde uygulanması ve Kürdistan Bölgesi’nin konumu, anayasal siyasi bir statü olarak göz önünde bulundurulmalı ve tartışmalı bölgelerin hak ve çıkarları korunmalıdır. Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları ile memur maaşı ödemelerinin siyasi nedenlerle ertelenmeyeceğine ve ihmal edilmeyeceğine dair tam güvence verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani mesajının devamında şunları belirtti:

“Bütçe tartışmaları boyunca gördüklerimiz, derin endişe sebebidir ve Kürdistani tarafların bölünmesinin Kürdistan Bölgesi’ne zarar verdiği gerçeğini bir kez daha kanıtlamıştır. Buna rağmen ortak siyasi irade ve kamu çıkarlarını gözetme açısından, bunu aramızdaki güveni güçlendirmek, kendi içimizde daha iyi örgütlenmek, gerginliği azaltmak ve daha güçlü bir Irak ile Kürdistan Bölgesi için bir fırsata dönüştürebiliriz.”