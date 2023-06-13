Öldü sanılan kadın saatlerce tabutta kaldı

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Ekvador'da öldüğü sanılan bir kadının yakınları, tabutun içinden sesler geldiğini duyunca kadının aslında hayatta olduğunu fark etti.

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilen 76 yaşındaki Bella Montoya'nın yakınları, cenaze töreni öncesi tabut içindeki Montoya'nın kıyafetlerini tören için değiştirirken nefes almaya çalıştığını gördü. Montoya tabuttan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Ekvador Sağlık Bakanlığı olayı araştırmak üzere bir komite kurdu.

DOKTOR ÖLDÜĞÜNÜ RAPOR ETTİ, BİRKAÇ SAAT TABUTTA KALDI

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ekvador Sağlık Bakanlığı, kadının geçen hafta ani kalp durması geçirdiğini ve hayata döndürme çabalarına da karşılık vermediğinin kaydedildiğini duyurdu.

O an görevdeki doktor, hastanın hayatını kaybettiğini rapor etti. Oğlu Gilber Rodolfo Balberán Montoya, annesinin sabah 09.00 gibi hastaneye kaldırıldığını ve öğle saatlerinde ölüm haberini aldıklarını söyledi. Haber üzerine tabuta konulan kadın, birkaç saat tabutta kaldı.

Cenaze töreni için Montoya'yı hazırlamak isteyen yakınları ise kadının nefes almaya çalıştığını gördü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Montoya kapağı açık bir tabutta zar zor nefes almaya paylaşırken görülüyor. Montoya şimdi kendisini kayıtlara ölü olarak geçiren hastanede, yoğun bakımda tedavi görüyor.