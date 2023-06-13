Politika

Ukrayna: Birliklerimiz Berdyansk yönünde ilerliyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalev, Ukrayna ordusunun Berdyansk yönünde 1 kilometreye kadar ilerlediğini bildirdi.
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dünya Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesi ilerleme

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Andriy Kovalev, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinden yapılan canlı yayında Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesindeki Berdyansk yönünde düzenlediği karşı taarruz operasyonun sonuçlarını değerlendirdi.

Ukrayna birliklerinin söz konusu yöndeki karşı taarruz operasyonunda başarı elde ettiğini belirten Kovalev, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı saldırı birliklerimiz, yürüttükleri taarruz operasyonları sırasında geçtiğimiz gün Berdyansk yönünde 500 metreden 1 kilometreye kadar ilerledi. Kontrol altına alınan alan 3 kilometreye çıktı” dedi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün ordunun Storojove köyünü kurtardığını duyurmuştu.

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