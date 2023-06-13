Deprem uzmanından uyarı: Hakkari’den Elazığ’a kadar depremler olacak

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Maraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Dicle Üniversitesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak’tan dikkat çeken uyarı geldi.

Prof. Dr. Orhan Kavak, “Arap bloğunun Anadolu bloğuna çarpması sonucunda yılda ortalama 4 santimetre kuzeye doğru itimin” söz konusu olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“4 ana arterden oluşan bir Doğu Anadolu Fay Hattı dediğimiz Antakya’nın dibinden, Ölüdeniz tarafından başlayan Bingöl Karlıova’ya kadar giden Doğu Anadolu fay hattı oluşmuştur. Bir de yine Bingöl Karlıova’dan Doğu Anadolu fay hattı ile kesişen Kuzey Anadolu fay hattımız var. Bu fay hattı Soros Körfezi’ne kadar gitmektedir. Karadeniz Bölgesini alttan keserek devam etmektedir. Tabi ülkemizde bir de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bindirme hattı dediğimiz geniş bir alana yayılmış bir hattımız var. Arap bloğunun Anadolu bloğuna çarpması sonucunda oluşan bir mekanizmadır. Bu mekanizma sayesinde bir sürü yerde fay hatları oluşmuş. Anadolu bloğumuzda yılda ortalama 4 santimetre itim söz konusu olmaktadır. Bu itim sonucunda ister istemez faylarımız zamanla kırılmaktadır. Bu faylar kırıldığı zaman da depremin şiddetine bağlı olarak bir enerji açığa çıkmaktadır. Bu enerjinin açığa çıkması sonucunda depremlerimiz oluşuyor.”

“HAKKARİ’YE KADAR DEPREME MARUZ KALACAK”

“Depremin insanı öldürmediğini, kötü binaların öldürdüğünün” altını çizen Kavak, “Bizim bölgemizde Çermik de dahil olmak üzere, Hakkari’ye kadar uzanan bölgemiz depreme sürekli maruz kalacaktır. Önemli olan bizim deprem bölgesinde yaşanmasını öğrenmemiz lazım. Deprem insanı öldürmez, kötü binalar insanı öldürür. Dolayısıyla biz mutlak suretle depreme dirençli binalar yapmak zorundayız. Depreme dirençli binaları yaptığımız zaman öncelikle zemin etütlerinin yapılması lazım” diye konuştu.

“DEĞİŞİK ZAMANLARDA DEPREMLER GERÇEKLEŞECEK”

“Hakkari’den Elazığ’a kadar bindirme zonu boyunca değişik zamanlarda depremlerin gerçekleşeceğinin” altını çizen Kavak, şu uyarılarda bulundu:

"Kısa vadede olmasa da önümüzdeki süreçte değişik bölgelerde, Hakkari’den tutun da Elazığ bölgesine kadar bindirme zonu boyunca yani Arap bloğunun Anadolu bloğuna bindirmesi sonucu bu fay sistemi boyunca değişik zamanlarda depremler gerçekleşecektir. Çünkü bu çevrede bir enerji birikimi olduğu söz konusudur." (Kaynak: İHA)