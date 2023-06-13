Politika

Rusya’dan Zelenskiy’nin memleketine füze saldırısı: 3 ölü, 25 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentini füzelerle vurdu.

Bölge Valisi Serhii Lysak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kryvyi Rih'e saldırı. Sivil alanlarda hasar meydana geldi. İlk bilgilere göre 5 katlı bir apartmandaki 3 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Vali Lysak saldırıda 25 kişinin de yaralandığını belirterek 19'unın hastanede olduğunu aktardı.

ZELENSKİY'DEN SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, memleketi Kryvyi Rih'e gerçekleştirilen saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zelenskiy paylaşımında, "Rus katiller konutlara, şehirlere ve insanlara karşı savaşlarına devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacak" ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv