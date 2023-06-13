AİHM’den Baydemir’le ilgili ‘Kürdistan’ kararı: İfade özgürlüğü ihlali

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından, eski HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kürdistan ifadesini kullandığı gerekçesiyle 2017’de verilen ceza, ifade özgürlüğü ihlali sayıldı.

Osman Baydemir’in başvurusunu görüşen mahkeme, Türkiye’yi 9 bin 750 euro’su manevi olmak üzere toplam 16 bin 957 euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Konuyla ilgili Twitter hesabından Kürtçe paylaşımda bulunan Baydemir, “Bu kararın, ifade özgürlüğü mücadelesinde tarihi bir önemi var. Bu başarının meşru gururu, Kürdistan’ı kalbinde, rüyalarında ve hayallerinde yaşatan milyonlarca Kürt’e aittir” ifadelerini kullandı.

Osman Baydemir 2017 yılında TBMM kürsüsünde yaptığı bir konuşmada, “Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan’dan gelen bir temsilci olarak kendime şöyle bir rol biçiyorum: Bu çatı, Kürt’ün ve Türk’ün ortak çatısı olsun” demişti.

Oturumu yöneten dönemin TBMM Başkan Vekili Baydemir’e “Kürdistan neresi?” diye sorarak tepki gösterirken, Baydemir elini kalbine koyarak, “Kürdistan şurası” yanıtını vermişti.

Baydemir’e ifadeleri gerekçeyle, iki meclis oturumuna katılmama ve maaşının üçte ikisinin kesilmesine dair disiplin cezası verilmişti.

Osman Baydemir “yasama faaliyeti sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle cezayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. Ancak AYM, “disiplin cezasının Anayasanın yargısal denetimini mümkün kıldığı parlamento kararlarından olmadığı” gerekçesiyle yetkisizlik kararı verince Baydemir itirazını AİHM’e taşımıştı.