Spor

Mbappe PSG’den ayrılıyor

Yıldız futbolcu Kylian Mbape, Paris Saint Germain'le sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı.
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Kylian Mbappe (Foto: AFP)
Kylian Mbappe (Foto: AFP)
avrupa PSG Kylian Mbappe Fransa

HABER MERKEZİ

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'de (PSG) Kylian Mbappe'yle yollar ayrılıyor.

AFP’ye konuşan Mbappe, takımla sözleşme yenilemeyeceğini yöneticilere ilettiğini söyledi.

Yıldız oyuncu açıklamasında, "PSG ile sözleşme uzatma konusunda hiçbir görüşme yapmadım. Yönetim, kontratımı 2024'ten sonrasına uzatmama kararım konusunda 15 Temmuz 2022'de bilgilendirildi. Mektubu ise onlara zaten daha önce iletmiş olduğum bu kararımı doğrulamak için gönderdim" dedi.

Paris Saint Germain'le sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.

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