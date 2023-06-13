Politika

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili, "Her türlü düşünmek zorundayız. İstanbul bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir nokta… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" dedi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye CHP İBB Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü'de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda madalya kazanan İBB Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Değişim vurgusu yapan İmamoğlu'na "Değişimden kastınız nedir?" diye soruldu.

İmamoğlu "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız gibi İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünmek zorundayız. Onun da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktadır İstanbul. Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" dedi.

KILIÇDAROĞLU: HALK SİZİ İSTANBUL'A, ANKARA'YA SEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında belediye başkalarının seçildikleri kentlere hizmet etmek zorunda olduklarını belirterek, “Halk sizi seçti İstanbul'a, sizi seçti Ankara'ya, sizi seçti Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın. Olmaz. Siyasetin temeline aykırıdır bu” ifadelerini kullanmıştı.

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