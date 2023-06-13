Politika

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay’ın HDP talebini 19 Haziran’da görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Anayasa Mahkemesi Yargıtay HDP

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran'da karara bağlayacak.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti.

Partinin bu kararın kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından ele alınmıştı. Heyet, 9 Mart'ta partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması kararını kaldırmıştı. 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv