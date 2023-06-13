BAE’li başkonsolos: Başbakan Barzani BAE ve tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor

ERBİL (K24)

BAE'nin Erbil Başkonsolosu Ahmed el Zahiri, "Başbakan Mesrur Barzani, BAE dahil dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor” dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed el Zahiri, Kürdistan Bölgesi'nde yerinden edilmiş 5 binden fazla aileye yardım sağladıklarını ve buna devam edeceklerini bildirdi.

Başbakan’ın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları için sürekli olarak kendilerine yardım ettiğini kaydeden Zahiri, “Başta Kürdistan Bölgesi'ndeki mülteciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam edeceğiz. Başbakan Mesrur ​​Barzani liderliğindeki Barzani Yardım Vakfı ile işbirliğimiz 12 yıldır devam ediyor. Yardımların dağıtılması için bize her türlü desteği verdi” dedi.

Zahiri şöyle devam etti:

“Şeyh Halife Vakfı bugün Kürdistan Bölgesi'ndeki 5 bin 444 mülteciye maddi yardımda bulundu. BAE-Kürdistan ilişkileri liderlik ve halk düzeyinde mükemmel. Başbakan, BAE dahil dünyanın tüm ülkeleriyle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor çünkü BAE'nin ekonomik ve siyasi bir temeli var.”