WHO: Coronavirüs daha bitmedi

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WHO Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, coronavirüsün "sonsuza dek" olmasa da yıllar boyunca insanlığa eşlik edeceğini, ayrıca yeni mutasyonların gerçek bir risk olduğunu belirterek "Küresel acil sağlık durumu sona ermiş olabilir ama pandemi kesinlikle sona ermiş değil" dedi.

GEÇİŞ PLANI

Pandemiden çıkarılan derslerin hayata geçirilmesi ve sağlık sistemlerinin gelecek şoklara hazırlanması zamanının geldiğini söyleyen Kluge, WHO Avrupa bölgesinde yeni sağlık tehditlerinin hızlı bir şekilde fark edilmesi, analizi ve bildirilmesi için bir geçiş planı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Plan çerçevesinde bölge ülkelerinin sağlık ve iletişim alanında kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve bir ağ oluşturulması hedefleniyor. Plan, üye ülkelerin pandemi hizmetlerine stratejik ve kalıcı yatırımlar yapmasını ve yeni tehditlere karşı ihtiyatlı olunmasını öngörüyor.

WHO Avrupa Bölgesinde, Avrupa ve Orta Asya'dan 53 ülke yer alıyor. WHO verilerine göre pandemi sırasında bölgede 270 milyonu aşkın kişi Covid-19 hastalığına yakalandı, 2020 yılı ocak ayından bu yana 2,2 milyon kişi coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. (Kaynak: DW, dpa)