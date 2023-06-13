Peywend Yayınları, Cihan Roj’un bütün eserlerini yayımladı

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Kürt şair ve yazar Cihan Roj, 1965’te Muş’un Varto ilçesinde doğdu.

Roj, şu sıralar yazarlığının otuzuncu yılını kutluyor.

1993’te Kürtçe yazmaya başlayan şair ve yazar Cihan Roj’un ilk şiir kitabı 2002’de yayımlandı.

Roj, birçok dergi, gazete ile websitesinde Kürtçe ve Kürt edebiyatına dair yazılar yazıyor.

Yazarın şiir, roman ve öykü olmak üzere 21 kitabı bulunuyor.

Eserlerinde toplumsal ve kültürel unsurlara yer veren Roj’un öykülerinde genellikle kadınların yaşamına değiniliyor.

Peywend Yayınları, yazarlığının otuzuncu yılı nedeniyle Cihan Roj’un bütün eserlerini yayımladı.