Politika

KSDP lideri: Bağdat'ta Kürdistan Bölgesi'ni yok etme niyeti gösterildi

KSDP lideri, Irak Parlamentosu’nda yaşananların Kürdistan Bölgesi'ni yok etme girişimi olduğunu söyledi.
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kürdistan KSDP Muhammed Haci Mahmud

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) lideri Muhammed Haci Mahmud, Irak Parlamentosu’nun bütçe yasasını onaylamasının Kürdistan Bölgesi'ni yok etme girişimi olduğunu söyledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KSDP lideri, bütçe yasasına anayasanın içeriğine aykırı bazı maddelerin eklendiğini ve Bağdat'taki bazı partilerin Kürtleri ve Kürdistan Bölgesi'ni yok etme niyetini gösterdiğini belirtti.

Bağdat'ta yaşananların Kürtleri kalıba koyma girişimi olduğunu ve Arap şovenizminin bu partilerin Kürtlere ve Kürt davasına yönelik niyetlerini ortaya koyduğunu bildirdi.

Kürdistani partilerin iç anlaşmazlıklarının Bağdat'ın istediğini yapmasına neden olduğunu kaydeden Mahmud, “Bir kez daha Federal Mahkeme, bir federal mahkeme değil, Irak’ın şovenist bir Arap mahkemesi olduğunu gösterdi” dedi.

Peşmerge ile Haşdi Şabi’nin bütçesi arasında büyük fark olduğunu kaydeden KSDP lideri, “Bağdat bununla yetinmeyecek, bu yüzden Kürtler kendilerini savunmaya hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

 

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