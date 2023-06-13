Biden-Stoltenberg görüşmesinde İsveç ve Ukrayna vurgusu

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ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Stoltenberg ile Beyaz Saray'da görüşen Biden, NATO'daki liderliğinden ötürü Stoltenberg'e teşekkür etti.

Biden, NATO müttefiklerinin hiç olmadığı kadar birleşmiş olduğunu ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanıldığını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu hatırlatan Biden, İsveç'in de çok kısa sürede İttifak'a üye olmasını umduklarını kaydetti.

ABD'nin, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığının kuvvetli olduğunu vurgulayan Biden, Japonya ve Güney Kore gibi Hint-Pasifik ülkelerinin Avrupa'daki savaşla mücadeleye katkı sunmalarına değindi.

Biden ayrıca dün diş tedavisi nedeniyle görüşmelerinin ertelenmesinden ötürü Stoltenberg'den özür diledi.

"UKRAYNALILAR İLERLEME KAYDEDİYOR"

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya bugün açıkladığı askeri yardım paketi nedeniyle teşekkür etti. Ukraynalıların Rusya'ya yönelik başlattıkları karşı saldırıdan bahseden Stoltenberg, Ukraynalıların bu kapsamda "ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

"Ukraynalılar ne kadar çok toprağı özgürleştirebilirlerse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacaktır" diyen Stoltenberg, savaşı Rusya kazanırsa bunun "otoriter" ülkeleri askeri güçle istediklerini elde edebilecekleri yönünde cesaretlendirebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "İsveç'i bir an önce İttifak'ın tam teşekküllü bir üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

BLINKEN DE STOLTENBERG'LE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Stoltenberg'le görüştü.

Stoltenberg'in resmi ziyareti kapsamında Washington'da bir araya gelen ikili, basına açıklamalarda bulundu.

Blinken, Stoltenberg'e "İttifak tarihinin en kritik döneminde" gösterdiği liderlik için teşekkürlerini ileterek, gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius Zirvesi'nin önemli bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Zirvede, müttefiklerin NATO'nun 5. maddesine olan bağlılığını teyit edeceklerini ifade eden Blinken, savunma kapasitelerinin de artırılmasının beklendiğini söyledi.

Blinken, NATO'nun Stratejik Konsepti çerçevesinde tasarlanan bazı planların da operasyonel hale getirileceğini belirterek, zirveden Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüğünü dile getirdi.

Pasifikle olan ilişkilerin de geliştirileceğini vurgulayan Blinken, "Müttefiklerin sorunlarını çözmek için çok önemli ve bence gerekli bir sürecin ardından İsveç'in de İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"UKRAYNA NE KADAR TOPRAK KURTARIRSA, MÜZAKERE MASASINDA ELİ O KADAR GÜÇLENİR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye İttifak ve Ukrayna'ya olan desteği için teşekkür ederek, Avrupalı müttefiklerin de kendi paylarına düşeni yaparak Ukrayna'ya milyarlarca dolar ekonomik ve askeri destek sağladıklarının altını çizdi.

Ukrayna'ya sağlanan desteğin sahada fark yarattığını ve Kiev'in sahada ilerleme kaydettiğini söyleyen Stoltenberg, "Ukrayna, sahada ne kadar toprak kurtarırsa, müzakere masasında da eli o kadar güçlenir ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, bu çatışmada ve saldırgan savaşta galip gelemeyeceğini anlar" ifadesini kullandı.