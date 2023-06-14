Politika

Beyaz Saray: İsveç Türkiye'ye verdiği sözü yerine getirdi, bir an önce NATO üyesi olmalı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.
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dünya İsveç NATO Beyaz Saray

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in PKK ile bağlantılı bir tutukluyu Türkiye'ye iade etme kararının hatırlatılması üzerine Jean-Pierre, "Böylece İsveç, NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve Türkiye ile üzerinde anlaşmaya vardığı üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirmiş oldu" dedi.

İsveç'in yürürlüğe koyduğu terörle mücadele yasasının da buna dahil olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "İsveç, NATO'nun değerlerini paylaşan, İttifakı güçlendirecek ve Avrupa güvenliğine katkıda bulunacak güçlü, yetenekli bir savunma ortağıdır" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, bu nedenle 'İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine' inandıklarını ve bu konuda 'umutlu olmaya devam ettiklerini' dile getirdi.

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