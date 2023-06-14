Rusya Odesa’yı seyir füzeleriyle vurdu: En az 3 ölü, 13 yaralı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı, Rusya'nın şehre 4 seyir füzesi fırlattığını, daha önce fırlatılan 2 füzenin ise hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

Şehir merkezindeki bir iş merkezi, bir eğitim kurumu, bir konut kompleksi, gıda işletmeleri ve dükkanların hasar gördüğü açıklandı.

Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve enkaz altında insanların olabileceği bilgisi verildi.

Rus ordusunun dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sosyal medya hesabından saldırıya sert tepki gösteren Zelenskiy, "Rus katiller konutlara, şehirlere ve insanlara karşı savaşlarına devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacak" ifadelerini kullanmıştı.