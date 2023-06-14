Politika

Rusya Odesa’yı seyir füzeleriyle vurdu: En az 3 ölü, 13 yaralı

Ukrayna, Rusya'nın Odesa'ya düzenlediği füzeli saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Rusya Ukrayna Odesa füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Komutanlığı, Rusya'nın şehre 4 seyir füzesi fırlattığını, daha önce fırlatılan 2 füzenin ise hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

Şehir merkezindeki bir iş merkezi, bir eğitim kurumu, bir konut kompleksi, gıda işletmeleri ve dükkanların hasar gördüğü açıklandı.

Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtilirken, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve enkaz altında insanların olabileceği bilgisi verildi.

Rus ordusunun dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin memleketi Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sosyal medya hesabından saldırıya sert tepki gösteren Zelenskiy, "Rus katiller konutlara, şehirlere ve insanlara karşı savaşlarına devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacak" ifadelerini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv