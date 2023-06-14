Mbappe PSG’den ayrılık ve Messi hakkında konuştu

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Fransız süper yıldız Kylian Mbappe'nin kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşme yenilememe kararı alması gündeme bomba gibi düştü.

Paris ekibi, geri adım atmaması halinde Mbappe'yi satış listesine koymayı planlıyor.

Konuyla ilgili La Gazetta dello Sport'a konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Benim PSG yönetiminden ayrılık veya Real Madrid'e transfer olmak gibi talebim olmadı. Sadece mevcut sözleşmemi 2025 yılına uzatacak opsiyonu kullanmayacağımı bildirdim. Yeni bir sözleşme hakkında konuşmadık. Gelecek sezon da burada olmaktan mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi'nin de PSG için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Mbappe, "Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. Öyle bir futbolcunun ayrılması asla iyi bir haber olamaz. Gittiği için neden o kadar insanın rahatladığını anlayamıyorum. Fransa'da hak ettiği değeri görmedi" diye konuştu.