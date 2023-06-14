Danimarka’dan Kuran-ı Kerim’i yakan Paludan’a yasak

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Avrupa'nın birçok bölgesinde Kuran-ı Kerim’i yakma eylemleriyle ünlenen Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'a Danimarka'dan kötü haber geldi.

Danimarka makamları, Paludan'ın Bornholm Adası'ndaki büyük bir siyasi festivale katılımını güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Ada polisi, “Folkemodet” olarak adlandırılan festivale katılmasının “hem kendisi hem de başkaları için risk oluşturabileceği” öngörülerek kararın alındığını açıkladı. Bu karar, festival tarihinin ilk siyasi yasağı olarak kayıtlara geçti.

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (DSIS) de kendisine etkinlik için özel koruma sağlanmasının mümkün olmadığını duyurdu. Paludan, kısıtlamanın kendisini tehlikeli bir duruma soktuğunu söyledi.

Ülke basınına konuşan aşırı sağcı politikacı, Covid-19 salgınında 15 milyon vizonu itlaf kararı alan Başbakan Mette Frederiksen'e de atıfta bulunarak, "Polis, tartışmayı benim için en tehlikeli hale getirerek, vizon katilinden güvenli mesafeye çekip beni zor duruma sokuyor" dedi.

Yasağa rağmen festivale katılacağını söyleyen Paludan, "Talimatlara uyacağım ve yasak bölgenin dışında kalacağım. Muhtemelen korumasız olacağım ve herhangi bir terörist beni vurabilecek" ifadelerini kullandı.