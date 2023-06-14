Başbakan Mesrur Barzani, Cihan Bank’ın yeni genel merkezinin açılışını yaptı

ERBİL (K24)

Cihan Group’un yatırım projelerinden biri olan Cihan İslami Yatırım ve Finans Bankası’nın genel merkezinin açılışı, Başbakan Mesrur Barzani tarafından gerçekleştirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Yatırım Kurulu’nun verilerine göre banka çalışanlarının yüzde 95’ini Kürdistan Bölgesi vatandaşları oluşturuyor.

Bu, bankanın Erbil’de üçüncü, Irak genelinde on ikinci şubesi oldu.

Başbakan bugün ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.