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Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 17 ölü

AFP’nin bildirdiğine göre Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında sığınmacıları taşıyan tekne battı. Yaşanan olayda 17 kişi öldü, 100 kişi kurtarıldı.
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avrupa yunanistan göçmen faciası

HABER MERKEZİ

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, kurtarılanların yakındaki bir gemiyle Kalamata'ya götürüldüğü belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterle Kalamata'ya nakledilen 4 kişi, ambulanslarla alınarak Kalamata Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada, “Kurtarılan kişilerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Kapsamlı soruşturmalardan şu ana kadar 17 ceset tespit edildi ve bulundu” denildi.

Altı sahil güvenlik gemisi, bir donanma firkateyni, bir askeri nakliye aracı ve bir hava kuvvetleri helikopteri, kayıp olduğu düşünülen diğer kişileri aramaya devam ediyor.

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