Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 17 ölü

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Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, kurtarılanların yakındaki bir gemiyle Kalamata'ya götürüldüğü belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterle Kalamata'ya nakledilen 4 kişi, ambulanslarla alınarak Kalamata Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada, “Kurtarılan kişilerin hiçbirinde can yeleği yoktu. Kapsamlı soruşturmalardan şu ana kadar 17 ceset tespit edildi ve bulundu” denildi.

Altı sahil güvenlik gemisi, bir donanma firkateyni, bir askeri nakliye aracı ve bir hava kuvvetleri helikopteri, kayıp olduğu düşünülen diğer kişileri aramaya devam ediyor.