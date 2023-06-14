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Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı: 59 ölü

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında sığınmacıları taşıyan balıkçı teknesinin batması sonucu 59 kişi öldü, 104 kişi kurtarıldı.
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avrupa yunanistan göçmen faciası

HABER MERKEZİ

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Mora Yardımadası'nın 46 mil güneybatısında yaşanan olayda kurtarılanların yakındaki bir gemiyle Kalamata'ya götürüldüğü belirtildi.

Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterle Kalamata'ya nakledilen 4 kişi, ambulanslarla alınarak Kalamata Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada, "Kurtarılan kişilerin hiçbirinde can yeleği yoktu" denildi. 

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldi.

Altı sahil güvenlik gemisi, bir donanma firkateyni, bir askeri nakliye aracı ve bir hava kuvvetleri helikopteri, kayıp olduğu düşünülen diğer kişileri aramaya devam ediyor.

Yetkililer, kayıp sayısının henüz bilinmediğini söyledi.

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