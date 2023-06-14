Ekonomi

Başbakan: Bankacılık sistemi, Kürdistan ekonomisini güçlendirmenin temel sütunlarından biridir

Başbakan Mesrur Barzani, “Bankacılık sistemi, Kürdistan ekonomisini güçlendirmenin temel sütunlarından biridir, bankalara sadece para havale yerleri olmamalı” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani bankalar

ERBİL (K24)

Erbil’de Cihan Bank’ın yeni genel merkezi ve ana binasının açışını gerçekleştiren Başbakan Mesrur Barzani, buraya yaptığı konuşmada, “Yedi banka daha ‘Hejmarî Min’ (Hesabım) sistemine katılma kararı aldı. Daha önce bahsettiğimiz gibi, hükümete bağlı tüm memurların iki yıl içinde bu sistemde kaydedilmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak Kürdistan Bölgesi’nde bankacılık sistemini standartlaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Başbakan, bunun için de Irak Merkez Bankası Başkanı’yla iletişim halinde olduklarını ve kendilerine yardım edildiğini söyledi.

Başbakan, “Bu kabinde, Kürdistan Bölgesi’nde güçlü bir ekonomik alt yapı kurmaya çok önem verdik. Bankacılık sistemi, Kürdistan ekonomisini güçlendirmenin temel sütunlarından biridir. Bankalar sadece para havale yerleri olmamalı, bir kuruluş olarak vatandaşa daha fazla yardımcı olmalı, vatandaş da günlük hayatının kolaylaşması açısından bankaların sunduğu imkanlardan faydalanabilmeli” diye konuştu.

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