Rusya’da Kürt milletvekiline ödül

MOSKOVA (K24)

Rusya’nın Krasnodar Bölge Parlamentosu Başkan Yardımcısı Zorîkê Rostem Sadoyan'a Krasnodar Valisi Venamin Kondratyv tarafından düzenlenen törenle altın madalya ve onur ödülü takdim edildi.

Tören sırasında Krasnodar Valisi, Zorîkê Rostem'in parlamento çalışmalarının geliştirilmesinin yanı sıra Kuban Bölgesinin başkenti sakinlerinin sorunlarının çözülmesine ve yerel özyönetimin geliştirilmesine büyük katkısı olduğuna dikkat çekti.

Krasnedar, 1,1 milyonluk nüfusuyla Rusya'nın en kalabalık sekizinci bölgesi olarak biliniyor.

Kürt nüfusunun 22 bini aşkın olduğu Krasnedar’da, Kürtlerin çoğunluğu tarım, hayvancılık ve ticari faaliyetlerle uğraşıyor.

Krasnedar, Rusya'daki en fazla Kürt sayısına sahip bölgesi olarak biliniyor.

K24’e konuşan Rostem, “Bu benim için büyük bir onur. Çalışmalarımı ve faaliyetlerimi takdir ettiği için Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev’e teşekkür etmek istiyorum. Bu, gelecekteki çalışmalar ve vatandaşların yararına yeni başarılar için iyi bir teşviktir” dedi.

1972 yılında Ermenistan'ın Hako köyünde Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rostem, 10 yıldan fazla bir süredir milletvekilliği yapıyor.