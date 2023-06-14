İsveç'in NATO üyeliği | Stoltenberg: Erdoğan'la konuştum, görüşmeler olumlu

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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü söyledi.

Stoltenberg, “Erdoğan, daimi mekanizma toplantısının olumlu atmosferde geçtiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini söyleyen Stoltenberg, “İsveç'in üyelik sürecini tamamlamak için çalışıyoruz. İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele bağlamında İsveç'in de yararınadır” şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin NATO'nun Vilnius Zirvesi'nde mümkün olabileceğini söyleyen Stoltenberg, "Birçok konuda müttefiklerimizin fikir ayrılıkları olabiliyor ancak her zaman fikir birliğine ulaşmayı başarıyoruz" dedi.

İsveç NATO Başmüzakerecisi de görüşmeye ilişkin, "Türkiye ile görüşme olumlu geçti. Müzakerelerin devam etmesine karar verildi." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinne ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, İsveç’in Üçlü Muhtırada yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç’teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir.

Bu çerçevede, Üçlü Muhtırada kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizmanın önemini vurgulamışlar ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır."