Peşmerge Bakanlığı: DAİŞ'in ele geçirdiği çok sayıda mayın ve patlayıcı imha edildi

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ'in ele geçirdiği çok sayıda mayın ve patlayıcı imha edildiğini açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sahadaki arama çalışmaları sonucunda DAİŞ'e ait çok sayıda silah, mühimmat ve yedek parçanın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Newcul nahiyesinde çok sayıda bomba ve havan mermisinin imha edildiği belirtildi.

DAİŞ’in hareketliliğinin güvenlik boşluğu olan bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor.

Peşmerge ve Irak ordusu söz konusu bölgede zaman zaman operasyonlar gerçekleştiriyor.