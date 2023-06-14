Genel

Peşmerge Bakanlığı: DAİŞ'in ele geçirdiği çok sayıda mayın ve patlayıcı imha edildi

Açıklamada, Newcul nahiyesinde çok sayıda bomba ve havan mermisinin imha edildiği belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Bakanlığı DAİŞ

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, DAİŞ'in ele geçirdiği çok sayıda mayın ve patlayıcı imha edildiğini açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sahadaki arama çalışmaları sonucunda DAİŞ'e ait çok sayıda silah, mühimmat ve yedek parçanın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Newcul nahiyesinde çok sayıda bomba ve havan mermisinin imha edildiği belirtildi.

DAİŞ’in hareketliliğinin güvenlik boşluğu olan bölgelerde yoğunlaştığı görülüyor.

Peşmerge ve Irak ordusu söz konusu bölgede zaman zaman operasyonlar gerçekleştiriyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv