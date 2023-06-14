Başbakan: Sosyal güvenlik sistemini bölgesel model haline getireceğiz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde sosyal güvenlik sistemini bölgesel rol model haline getireceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Bölgesi’nde sosyal güvenlik sistemini bölgesel rol model haline getireceğiz. İşçilerin refahını iyileştiren, yatırımı artıran ve Kürdistan'ın uzun vadeli sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacak kapsamlı ve sürdürülebilir bir sistem.”

Öte yandan Başbakan Mesrur ​​Barzani bugün Erbil'de Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek müdürlük arşivlerinin dijitalleştirilmesi konusunu görüştü.

Başbakan, "Amaç, tüm bu belgeleri dijital hale getirebilmek ve hem hükümet hem de işçiler için hizmetleri basitleştirebilmektir” dedi.

“Bu elbette işçilere çok yardımcı olurken, emeklilik sonrası ihtiyaçları da garanti altına alınmış olacak” diyen Başbakan, "Aynı zamanda toplanan paranın bir kısmı vergi değil, yani sosyal güvenlik hiç vergi değil. Bu sadece özel sektörde çalışanların geleceğini garanti altına almak içindir” ifadelerini kullandı.