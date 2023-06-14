Erdoğan: Parlamenter sistem tartışması açılmamak üzere kapandı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 8 saat sürdü.

Erdoğan, toplantının ardından açıklama yaptı.

“3 ay süren seçim belirsizliğin geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Ülkemizin 3 Kasım 2002'de elde ettiği siyasi istikrar artık kurumsallaşmıştır” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler tamamen geride kaldı. Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da kesinleşmiştir. Türkiye'ye vakit kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle daha kararlı mücadele edeceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha güçlü savunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlara daha sıkı sahip çıkacağız. Siyasette güven ve istikrar her alanda başarının anahtarıdır.”

"MUHALEFETİN HAKİKATLERİ GÖRMESİNİ VE KABULLENMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Erdoğan, “Türkiye, 2002 öncesinde her ikisinin faturasını çok ağır ödemiştir. Biz 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkime eden hamleler yaptık. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile bu kazanımları kalıcı hale getirdik. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar da her fırsatta yeni sistem duyduğu rahatsızlığı ortaya koyuyorlar. Millet son sözünü söylemiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz” dedi.

“YAPICI ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ”

Erdoğan, “Siyaset kurumun asli görevi seçmenin sesine kulak vermektir” diyerek, şöyle konuştu:

“Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Son 1 aydır oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin kırsal olaylarıyla seçimi kazandığını ifade edecek kadar sefil hale geldiler. Siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millet de size en güzel cevabı sandıkta veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ı da kırsaldakilerden çıkarıyorlar. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. 6 oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkandan gelmesi ayrı bir skandaldır. Ülke, dünya değişiyor ama bunların millete bakış açısı asla değişmiyor. Millete hürmet duymayanların Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Muhalefetin millete saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz. Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de yapıcı eleştiriye açığız. Biz Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak katkıya açığız.”

“TÜRKİYE'Yİ SİVİL BİR ANAYASA İLE BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Erdoğan, “Ülkemizi darbe mahsulü Anayasası'ndan hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere ulaşmıştır. 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle, Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. Türkiye'yi sivil bir Anayasa ile buluşturmak için çalışacağız” dedi ve şunları dile getirdi:

“Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlere yenilerini eklemek üzere hemen işe koyulduk. Arap ve buğday fiyatlarının memnuniyetle karşılandığı görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor ve kardeşlerimizi sevindiriyoruz.”

“ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAPICI ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Erdoğan, “Asgari ücret komisyonumuz çalışmalara başladı. Görüşmeler yapıcı şekilde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir seviyede olacak. Memur artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Tüm projelerimizi belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceğiz. İlgili kurumlara alanında temayüz etmiş isimleri atadık. Kadınlar yeni dönemimizde de her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Güçlü kabinemizle, yenilen meclisimizle milletimizin refahını artıracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programını hazırlamak üzere görevlendirdik. Yol haritamızı milletle paylaşacağız” dedi.