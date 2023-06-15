Politika

Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit

Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Joe Biden iklim değişikliği

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin ‘gerçek bir varoluşsal tehdit’ olduğunu söyledi.

Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.

Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin ‘gerçekten varoluşsal bir tehdit’ şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti.

Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle havanın sarardığına ve milyonlarca Amerikalının maske takmak zorunda kaldığına işaret ederek, değişen hava koşullarına dikkati çekti.

Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv