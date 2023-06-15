Ukrayna'da taarruz sonrası çatışmalar şiddetlendi

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Bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, Ukrayna güçlerinin doğuda Bahmut yakınlarına kadar ilerlemeyi başardığını, güneyde de Zaporijya'ya yaklaştıklarını, ancak Rusya'nın bazı bölgelerde çok sıkı bir savunma yaptığını duyurdu.

Maliar, Ukrayna askerlerinin Bahmut'a 200 ila 500 metre, Zaporijya'ya da 300 ila 500 metre daha yaklaştığını belirtti.

Hanna Maliar, Kiev'in Rusya'ya karşı başlattığı taarruz sonrası ülkenin bazı yerlerinde "aşırı şiddetli çatışmalar" yaşandığını dile getirdi.

Bu arada Zaporijya'daki nükleer santralde incelemelerde bulunmak üzere buraya gitmesi planlanan Birleşmiş Milletler ekibi de çatışmalar nedeniyle ziyaretlerini erteledi.

Bir sanayi şehri olan Bahmut, Şubat 2022'de başlayan Rusya saldırılarından en çok etkilenen yerlerden biri.

Ayrıca Rusya önceki gece boyunca Ukrayna'nın birçok kentine füze ve drone saldırısı düzenledi. Liman kenti Odesa'ya insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda, Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordusunun füze ve drone sıkıntısı yaşadığına dair açıklamasına rağmen, Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanları son haftalarda arttı.

Ukrayna hafta başında Rusya'nın elindeki bölgeleri geri almak için karşı taarruz başlattığını açıklamıştı.

Kiev, karşı taarruz başladığından bu yana Ukrayna ordusunun yedi yerleşim bölgesini ve en az 90 kilometrekarelik alanı geri aldığını iddia ediyor.

RUSYA'DAN SAVAŞMAK İSTEYEN HÜKÜMLÜLERE İZİN

Öte yandan Duma (Rusya federal meclisi), Rusya Savunma Bakanlığı'na, Ukrayna'da savaşmaları koşuluyla, hüküm giymiş suçlularla kontrat imzalama yetkisi verdi.

Yeni yasa yargı süreci tamamlanmış ve ceza almış ancak henüz cezaevine girmemiş hükümlüleri kapsıyor.

Ancak cinsel saldırı, vatan hainliği, terör ya da aşırıcılıktan hüküm giymiş olanlar, yasa kapsamı dışında bırakıldı. (Kaynak: BBC)