Politika

Washington: Esad rejimi insanlık dışı eylemlerinden sorumlu tutulmalı

Washington yönetimi, Esad rejiminin "sayısız zulümden sorumlu olduğunu" kaydederek, "Bu tür suistimallerin iyi belgelendiğini ve rejimin sorumlu tutulması gerektiğini" vurguladı.
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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Esad rejimi Kanada Hollanda

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "12 yıldan uzun süredir Suriye'deki Beşar Esad rejiminin cinayet, işkence, kimyasal silah kullanımı gibi insanlık dışı eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

Esad rejiminin "sayısız zulümden sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, "Bu tür suistimallerin iyi belgelendiği ve rejimin sorumlu tutulması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, Kanada ve Hollanda'nın Suriye aleyhine dava açmasından memnun olunduğu vurgulanarak, ABD ve ortaklarının, Suriye'deki çatışmalar için kalıcı siyasi çözüm aramaya devam edeceğinin altı çizildi.

KANADA VE HOLLANDA'NIN SURİYE ALEYHİNE DAVA AÇTIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Uluslararası Adalet Divanı, Kanada ve Hollanda'nın, 1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye aleyhine dava açtığını ve geçici tedbir talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Kanada ve Hollanda'nın söz konusu sözleşmeye taraf olması nedeniyle Suriye'de mevcut ihlallerin devam ettiği gerekçesiyle ICJ'den Suriye aleyhine tedbir kararına hükmetmesi istenmişti.

ICJ'nin kurallarına göre tedbir talebi içeren başvurular, tüm davalardan önce ele alınıyor.

 

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