TSK’dan Minbic’de SİHA saldırısı: 1’i sivil, 10 kişi hayatını kaybetti

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’ye ait SİHA’nın Minbic’e yakın El Seyad köyündeki askeri noktayı vurduğunu bildirdi.

Söz konusu saldırıda 2 Minbic Askeri Konseyi mensubunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece Minbic’de Türkiye’nin saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9’u Minbic Askeri Konseyi mensubu, 1’i sivil olmak üzere 10’a yükseldi.

Günlerdir, Türkiye ve Suriye’de ona bağlı milis grupların Halep’in kuzey bölgeleri ve Minbic’e yönelik saldırılarını artırdıkları görülüyor.

Rojava’daki Özerk Yönetim tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye’nin saldırıları kınanarak, uluslararası toplumun yanı sıra Rusya ve Suriye yönetiminden saldırılara karşı tutum sergilemeleri ve Türkiye’ye baskı yapmaları çağrısı yapılmıştı.