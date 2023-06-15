Ekonomi

Irak ve Türkiye, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatını görüşecek

Irak ve Türkiye yetkilileri, Kürdistan Bölgesi petrolünün ihracatını görüşmek üzere 19 Haziran’da bir toplantı gerçekleştirecek.
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kürdistan petrol sevkiyatı Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Irak Petrol Bakanı Yardımcısı Basım Muhammed Abadi yaptığı açıklamada, Türkiye tarafıyla, 19 Haziran’da Kürdistan Bölgesi’nde çıkarılan ve Ceyhan Limanı üzerinden dünyaya ihraç edilen petrolün sevkiyatının yeniden başlamasını görüşmeye karar verdiklerini söyledi.

Abadi, petrol ihracatının bir an önce yeniden başlaması gerektiğini bildirdiklerini, Türkiye tarafının ise gecikmenin teknik nedenler ve boruların bakımı sebebiyle yaşandığını aktardığını belirtti.

Abadi, Irak’ın Ceyhan Limanı üzerinden günlük 3 milyon 300 bin varil petrolü dünya pazarlarına ihraç ettiğini kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’nden petrol sevkiyatı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin kararıyla 25 Mart’ta durdurulmuştu.

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