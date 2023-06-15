Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 9 ölü

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk anda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 9'a yükseldi. 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Olay yerinden bildiren K24 muhabiri, ölenlerden 5’inin Alyamaç, 4’ünün ise Taş ailesinden olduğunu aktardı.

Anlaşmazlığa yol açan arazinin bir kısmının hazineye ait olduğu ve ekilmesi ve biçilmesinden kaynaklı kavga çıktığı öğrenildi. Araziyle ilgili dava dosyasının ise Yargıtay’da olduğu bilgisine ulaşıldı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesinde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir.

Olayda; O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir.

Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir.

Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır.”

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AA'ya yaptığı açıklamada, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, kavganın 200 dönümlük bir arazi nedeniyle yaşandığını belirtti.