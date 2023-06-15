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Yunanistan’da ulusal yas ilan edildi

Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde 79 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında Yunanistan'da ulusal yas ilan edildi.
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dünya Yunanistan Göçmen ulusal yas

HABER MERKEZİ

Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Yunanistan'ın batısında uluslararası sularda meydana gelen trajik olayda hayatını kaybedenler için 14 Haziran Çarşamba saat 21.00'den 17 Haziran Cumartesi saat 21.00'e kadar 3 günlük ulusal yas ilan edildi” denildi.

Öte yandan kurtarılan 100'den fazla göçmen, Kalamata Limanı'na götürülürken, uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikolaos Aleksiu, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye teknede kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir sayı vermenin şu an için mümkün olmadığını belirterek, teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

Göçmenlerin ifadelerine göre, teknenin ambarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Aleksiu, olayın, Akdeniz'in en derin noktalarından birinde meydana geldiğini, teknenin, insanların bir noktaya toplanması nedeniyle batmış olabileceğini açıklamıştı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini tespit etmişti.

Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

 

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