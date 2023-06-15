Neçirvan Barzani üst düzey İngiliz askeri heyeti kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Savunma Danışmanı Mareşal Sami Sampson liderliğindeki üst düzey İngiliz askeri heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Rosie Cave’in de katıldığı görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik durumu, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve ortak güvenlik işbirliği ele alındı.

Peşmerge'nin yeniden yapılanması ve birleşmesiyle Peşmerge Bakanlığı reformlarının başarısının öneminin vurgulandığı görüşmede, sürecin daha verimli yürütülmesi gerektiğine işaret edildi.

Bu bağlamda Kürdistan Bölgesi Başkanı, süreçteki destek ve yardımlarından dolayı İngiltere ve diğer dost ülkelere teşekkür etti.

İngiliz heyet ise, İngiltere'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki barış ve güvenlik istikrarına büyük önem verdiğini belirtti.

Heyet, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde barış ve istikrarın sağlanması, reform sürecinin ve Peşmerge'nin birleşmesinin başarıya ulaşması için İngiltere’nin güvenlik yardımına ve destek sağlamaya devam edeceğini bildirdi.