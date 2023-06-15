Başbakan Mesrur Barzani, Irak İletişim ve İlişkiler Kurulu heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak İletişim ve İlişkiler Kurulu heyetiyle bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti sayfasından yapılan açıklamaya göre konuk heyet, ulaştırma, haberleşme ve bilgi teknolojileri alanındaki çalışma, faaliyet ve projeleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Ulaştırma ve bilgi teknolojileri sektörünün önem ve etkisine değinen Başbakan Mesrur Barzani ise dünyanın yapay zeka çağında olduğunu ve her alanda insanlığa imkanların sunulduğunu kaydetti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin ilgili kurumlarının Irak İletişim ve İlişkiler Kurulu’yla işbirliğine olan talebini ifade ederek, federal kurumlarda Bölge temsiliyetinin varlığının önemi vurgu yaptı.