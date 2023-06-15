DAİŞ’le işbirliği yapan ABD askeri suçunu itiraf etti

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VOA’nın haberine göre New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargıç karşına çıkan Bridges, mahkeme yargıcı Lewis J. Liman’a hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

New York Güney Bölgesi Başavcısı Damian Williams da Bridges’ in mahkemede suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Savcı, Bridges’in DAİŞ’e Ortadoğu'daki ABD askerlerine saldırıp onları öldürmesi için yardım etme çabalarını itiraf ettiğini de kaydetti.

“ÜLKESİNE İHANET ETTİ HAİNLİĞİN CEZASINI ÇEKECEK”

Başsavcı Williams, "Mahkemede itiraf ettiği gibi Cole Bridges, DAİŞ'e ve onun şiddet içeren ideolojisine hizmet etti. ABD’li asker arkadaşlarına ölümcül bir pusu düzenlemeye çalıştı. Bridges'in hain davranışı, ülkesine bir ihanettir. Bu büronun savcılarının ve FBI ile ABD Ordusu'ndaki ortaklarımızın inanılmaz çalışmaları sayesinde Bridges'in kötü niyeti ortaya çıktı ve şimdi işlediği bu haince suçların cezasını çekecek" dedi.

Hakkında hazırlanan iddianameye göre, Ohio’da doğup büyüyen 22 yaşındaki Bridges, 2019 yılının Eylül ayında ABD Ordusu'na katıldı. Georgia eyaletindeki Fort Stewart’da piyade sınıfında asker olarak görevine başladı.

Bridges’in bilgisayarında cihatçıları ve onların şiddet içeren ideolojilerini destekleyen kayıtlar bulundu. Bridges’in sosyal medya hesabından da DAİŞ'e desteğini dile getirdiği tespit edildi.

DAİŞ BAĞLANTISI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Ekim 2020'de, Ortadoğu'daki DAİŞ savaşçılarıyla temas halinde olan ve DAİŞ destekçisi gibi davranan bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı, internet üzerinden Bridges ile temas kurmaya başladı.

Bridges, cihatçı olarak tanıdığı FBI ajanına ABD ordusundan duyduğu hayal kırıklığını ve DAİŞ'e yardım etme arzusunu sık sık dile getirdi.

Bridges, daha sonra saldırıları planladığı iddia edilen DAİŞ mensuplarına New York’taki olası saldırı hedefleri hakkında tavsiyeler verdi; eğitim ve rehberlik hizmetleri sağladı.

Aralık 2020'den sonra Bridges, Ortadoğu'daki ABD kuvvetlerine nasıl saldırılacağı konusunda DAİŞ mensuplarına yardım etmeye başladı. Ayrıca, ABD askerlerine karşı düzenlenecek saldırılarda fazla can kaybının yaşanması için askeri taktikler verdi.

29 sayfalık iddianamede Bridges, DAİŞ’lilere 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin yerine inşa edilen ‘11 Eylül Anıtı’ dahil olmak üzere New York'ta hedef alınabilecek potansiyel yerler hakkında yol göstermekle de suçlandı.

Bridges, 19 Ocak 2021’de FBI’ın düzenlediği operasyonla görevli olduğu Georgia eyaletinde yakalandı.

New York’a getirilen Bridges, DAİŞ’e New York’ta kanlı eylemler yapmak, Ortadoğu’da görev yapan Amerikan askerlerine öldürme amacıyla planlanan terörist saldırılara destek vermek iddialarıyla tutuklandı.

20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 22 yaşındaki Bridges, 2 Kasım tarihinde yapılacak karar duruşmasında New York Güney Bölgesi Federal Yargıcı Liman’ın karşısına çıkacak.