Politika

KDP-S’nin yeni sekreteri Muhammed İsmail oldu

10 Haziran’da başkent Erbil’de 12. Kongresini gerçekleştiren KDP-S'nin yeni sekreteri Muhammed İsmail oldu.
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kürdistan KDP-S Muhammed İsmail

ERBİL (K24)

10 Haziran’da başkent Erbil’de 12. Kongresini gerçekleştiren Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye’nin (KDP-S) yeni sekreteri Muhammed İsmail oldu.

Kongrede partinin merkez komitesine 26 üye seçilirken, KDP-S Merkez Komitesi’nin Erbil’de bugün gerçekleştirdiği toplantıda, partinin sekterliğine Muhammed İsmail seçildi.

Toplantıda, Dr. Abdulhakim Beşar, Dr. Lezgin Fahri, Nafi Biro, Kamiran Haco ve Said Omer de partinin siyasi büro üyeliğine seçildi.

KDP-S’nin Erbil’deki kongresine Başkan Mesud Barzani de katılarak bir konuşma yapmıştı.

Söz konusu parti 14 Haziran 1957’de Batı Kürdistan’da (Rojava) kuruldu.

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