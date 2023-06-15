Politika

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Siyasi çözüm süreci canlandırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, son dönemde Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilgiye dair siyasi çözüm sürecinin canlandırılması gerektiğini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Suriye BM Siyasi süreç Geir O Pedersen

HABER MERKEZİ

Pedersen, Suriye'nin geleceğine destek konulu 7'nci Brüksel Konferansı'nda konuştu.

Maraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve Suriye ile Rojava’yı da etkileyen depremlerin ardından sınır ötesi yardımların ulaştırılması için 2 yeni kapı açılması, Şam yönetimi ile bazı Arap ülkeleri arasındaki görüşmeler, Moskova'da Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatlı toplantıları içeren bazı gelişmeler yaşandığını ifade eden Pedersen, Suriye'ye yönelik diplomatik ilginin artmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

“SİYASİ SÜREÇTE HENÜZ İLERLEME GÖRMEDİK”

Pedersen, "Ancak siyasi süreçte henüz ilerleme görmedik. Gelecek aylarda, bu yeni angajmanın bir miktar siyasi ilerlemeye ön ayak olup olmayacağını göreceğiz. Bu, sadece bazı taraflardan değil her yönden pragmatizm, gerçekçilik ve dürüstlük gerektirecektir. Bu çaba için tüm kilit aktörlerin desteğine ihtiyaç duyulacaktır" ifadesini kullandı.

Suriyelilerin henüz uzun yıllardır yürütülen diplomasiden fayda görmediğine işaret eden Pedersen, "Üst düzey Arap ve Türk yetkililerin, çözülmemiş çatışmanın bölge için ne anlama geldiği konusundaki endişelerini duyduk. BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında öngörülen siyasi çözüme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu.

“BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Pedersen, siyasi çözüm sürecinin canlandırılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Başlangıç noktası, kademeli olarak adım adım Suriyeliler arasında bir miktar güven uyandıran ve bizi BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına doğru ilerleten somut ve doğrulanabilir adımlar olmalıdır. Suriye'ye yönelik artan diplomatik ilgi düşünüldüğünde gerçekten bir dönüm noktasındayız. Bu fırsat değerlendirilirse ve tüm aktörler koordineli çalışırsa, ilerlemenin mümkün olduğuna inanıyorum. Tek adımda kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşamayabiliriz ama yavaş yavaş buna doğru ilerleyebileceğimize inanıyorum."

GERİ DÖNÜŞLER

Suriyelilerin geri dönme konusunda isteksizliklerinin altındaki nedenin, güvenlik endişelerinin yanı sıra geçim kaynakları ve çalışma fırsatlarının bulunmamasıyla ilgili endişeleri olduğunu vurgulayan Pedersen, uluslararası topluma, "bağışçılara bu imkanları destekleme" çağrısı yaptı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv