İsrail: Almanya bizden hava savunma sistemi alacak

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İsrailli yetkililerin, satın alma sözleşmesini sonuçlandırmak için Alman mevkidaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Gerekli satış onayının sağlanması için İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinin sürekli iletişim halinde olduğu ABD yönetiminin satış için onay vermesinin ardından Almanya’nın taahhüt mektubu imzalayacağı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığınca, ABD Füze Savunma Ajansı ve İsrail Havacılık Endüstrisi işbirliğinde geliştirdiği ve balistik füzeleri engellemek için tasarladığı "Arrow 3"ün, “türünün dünyadaki en gelişmiş sistemlerinden biri” olduğu belirtiliyor.

İsrailli ve Alman yetkililer, hava savunma sistemlerinin temini için Eylül 2022 ve Nisan 2023’te bir araya gelmişti.