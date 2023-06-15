Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
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Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Merkez Bankası
avrupa ECB Avrupa Merkez Bankası

HABER MERKEZİ

Avrupa Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı.

Banka, beklentilere paralel olarak gecelik mevduat faizini yüzde 3.50'ye, refinansman faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4.25'e yükseltti.

Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti.

ECB gelecek kararlarında faizlerin yeterli şekilde kısıtlayıcı seviyelere olmasının sağlanacağını belirtti.

Banka, olağan varlık alım programı olan APP'te yeniden yatırımlara Temmuz'da devam edilmeyeceğini bildirdi.

Geçmiş faiz artışlarının kademeli şekilde ekonomiye etki ettiği belirtilirken veri odaklı yaklaşımın devam edeceği ifade edildi.

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