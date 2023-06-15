CHP, Urfa'da 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünü TBMM’ye taşıdı

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CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Urfa’da 13 Haziran’dan bu yana kayıp olan 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın, ailesinin gönderdiği Semerkand Vakfı'nın denetiminde olan medresenin yanındaki ahırda ölü bulunmasını TBMM’ye taşıdı.

Mahmut Tanal, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurarak Abdülbaki Dakak'ın Urfa'nın Eyyübiye ilçesindeki şüpheli ölümü ile ilgili inceleme yapılmasını talep etti. Tanal, başvurusunda şunları kaydetti:

“Ailesi Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden küçük yavrumuz Abdülbaki Dakak’ın, Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Eyyübiye’ye kim tarafından getirildiği, ne maksatla bu ilçede bulunduğu gibi hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu elim hadiseyle ilgili TBMM’nin de devreye girmesi gerekmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, Anayasayı, Çocuk Koruma Kanunu’nu dikkate aldığımızda, devletin yetkili kurumları, Şanlıurfalı 12 yaşındaki yavrumuz Abdülbaki Dakak’ın korunmasına yönelik görev ve sorumluluklarını gerektiği şekilde yerine getirmemiştir. Bu bağlamda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak’ın Şanlıurfa’daki şüpheli ölümüyle ilgili yerinde inceleme yapmak, yetkililerden, ilgili kurum ve şahıslardan bilgi almak, benzer hadiselerin önlenmesine ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi maksadıyla gerekli çalışmanın yapılmasını arz ve teklif ederim.”

URFA BAROSU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Öte yandan Urfa Barosu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.