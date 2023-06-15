Politika

Başbakan Mesrur Barzani İngiltere askeri heyetiyle görüştü

Görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması ve Erbil ile Bağdat arasında yapılan anlaşmalara saygının önemine vurgu yapıldı.
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kürdistan Mesrur Barzani İngiltere askeri heyet görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Savunma Danışmanı Mareşal Sami Sampson liderliğindeki üst düzey İngiltere askeri heyetini kabul etti.

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu Rosie Cave’in de katıldığı görüşmede Irak’ın genel durumu, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alınırken, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının korunması ve iki taraf arasında yapılan anlaşmalara saygının önemine vurgu yapıldı.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin de ele alındığı görüşmede taraflar, seçim sürecinin ertelenmemesi ve seçimlerin bu yıl yapılması konusunda hemfikir oldu.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin seçim sürecinin başarıyla sonuçlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerdeki durum, bu bölgelerdeki Kürt çiftçilerin topraklarını işgal girişimlerinin sonlandırılması, Kürdistan Bölgesi güvenlik kurumlarının desteklenmesi ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci görüşmede ele alınan diğer konulardı.

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