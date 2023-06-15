Politika

CHP’de tüm danışmanların görevine son verildi

CHP’de 4 Haziran 2023 tarihi öncesi danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildiği açıklandı.
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türkiye Nuşirevan Elçi CHP danışman

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Haziran 2023 tarihi öncesi aralarında Nuşirevan Elçi'nin de olduğu danışman ve başdanışman olarak atanan tüm kişilerin görevlerine 14 Haziran 2023 tarihi itibarıyla son verildi.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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